Няма замърсяване на морето, което да е причина за мъртвите буревестници край Шабла

Няма замърсяване на черноморските води край Шабла, което да е причина за масова смъртност на защитени видове птици показват резултати на направените изследвания от специалисти от басейнова дирекция „Черноморски район" /БДЧР/, които при посещението след подадените сигнали на място взеха проби от морето. За да се установи причината за смъртността при буревестниците – около 300, както и намерените тела на делфини – около 9, се очакват резултатите от изследванията на „Зелени Балкани".

Експерти от на Регионална инспекция по околна среда и води – Варна, и БДЧР отново взеха проби от морската вода за изследване, но този път в района на залива в Каварна. Сигнал за замърсяване и миризма на нефтен продукт във въздуха е подаден от граждани на тел. 112. Екипи на двете институции предприеха действия. Областният управител на област Добрич Асен Атанасов посети морската зона на Каварна и проведе разговори с експертите. Очаква се резултат от пробите, за да се определи начина, по който трябва да се извърши почистването на морето в залива.