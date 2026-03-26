Позиция на адвоката на Андрей Гюров за генералния адвокат по делото в Съда на ЕС

Преди 19 часа тази вечер "24 часа" потърси позицията на Министерския съвет по становището на генералния адвокат на Съда на ЕС по делото на премиера Андрей Гюров. От МС първоначално не отговориха на запитването за позиция, а впоследствие предоставиха такава от адвоката на служебния премиер по делото му дали законно е освободен от БНБ Христо Христев. Тя е публикувана във фейсбук статуса на адвоката около 21 часа тази вечер. Публикуваме е напълно и без никакви изменения.

По повод на страстите около заключението на генералния адвокат по дело С-611/24 пред Съда на ЕС, трябва да бъдат ясни няколко неща.

1. Генералните адвокати пред Съда на ЕС имат задачата да правят заключения по делата, които поставят значими правни въпроси, като предлагат тълкуване на правото на ЕС. Тяхното заключение не е задължително за Съда, не е решението на Съда. Съдът често заимства елементи от предложеното тълкуване в заключение на генералния адвокат, но невинаги и не всичко.

2. Генералният адвокат по никакъв начин не е изразил отношение към законността или "правилността" на решенията на КПК или УС на БНБ, с които беше направен опит за противоправно отстраняване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на БНБ. В частност, генералният адвокат не е казал че: „България е имала право да отстрани Андрей Гюров като подуправител на БНБ". Подобно твърдените е откровена и злонамерена манипулация. Или е резултат от четене при неспособност за разбиране.

3. В заключението на генералния адвокат се анализира се правото на ЕС в контекста на спора пред националния съд, излагат се доводи как според генералния адвокат то би следвало да се прилага в хипотеза като тази, която стои по делото пред националния съд. По никакъв начин обаче не се изразява отношение как трябва да бъде решен главния спор от българските съдилища, защото това е в тяхната компетентност.

4. В защитата на Андрей Гюров пред българските съдилища и Съда на ЕС по никакъв начин и никога не се е твърдяло, че Законът за Българската народна банка нарушава правото на ЕС. Твърди се, че този закон се изопачава и се прилага превратно от УС на БНБ, който приема, че е обвързан от решението на КПК и на тази основа следва автоматично да отстрани подуправителя на БНБ, без да прави собствена преценка за тежест на нарушение или за това доколко то е достигнало прага на "сериозно нарушение" по уредбата на ЕЦБ и ЕСЦБ. Накратко, не твърдим, че ЗБНБ противоречи на правото на ЕС, а че разпоредби, свързани с правото на ЕС, се тълкуват превратно, поради което решението на УС на БНБ е незаконосъобразно.

5. Според заключението на генералния адвокат, не съществува пречка държавите членки да предвидят по отношение на членовете на управата на националните централни банки задължение за деклариране на обстоятелства, свързани с участие в търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), с оглед преценка на несъвместимост или конфликт на интереси. Подобни задължения обаче трябва да са установени в ясни правни норми и свързани с разумни срокове за тяхното приложение. Нашето мнение е, че българската правна уредба не отговоря на това изискване, а Андрей Гюров е изпълнил всички задължения, които са ясно и точно определени в закона.

6. Според генералния адвокат не съществува пречка членовете на управата на НЦБ да имат участие в капитала на търговски дружества и това не може да влече автоматично отстраняване, но може да се прави преценка, дали подобно участие не представлява конфликт на интереси в една или друга конкретна хипотеза. Една от причините за „несвъместимостта", която КПК констатира и БНБ преписва от КПК касае именно участието с 2% в капитала на ООД, което не се забранява нито от правото на ЕС, нито от вътрешното право. И именно това е една от причините, поради които решенията на КПК и на УС на БНБ са порочни. Подобно правно ограничение в ЗБНБ не съществува. Наред с това в решението на КПК или на УС на БНБ всъщност не се твърди и не се установя наличие на конфликт на интереси.

7. Според генералния адвокат държавите членки могат да ограничат членовете на управата на НЦБ да участват в юридически лица с нестопанска цел, но това трябва да стане с ясни и точни правни норми. Не е такава хипотезата на българското законодателство, което не установява изрично такова ограничение, а от друга страна Аднрей Гюров е извършил зависещите от него действия, за да излезе от двете ЮЛНЦ преди да встъпи в длъжност. За това има неоспорими доказателства, които КПК и УС на БНБ са игнорирали, но АССГ събра и анализра в решението, с което в първото дело, което се води за казуса на Андрей Гюров, на първа инстанция обяви за нищожно решението на КПК

8. Според заключението на генералния адвокат предсрочното отстраняване на член на управата на НЦБ предполага констатирането на конкретно сериозно нарушение на задълженията за заемане на длъжността/на несъвместимост, като преценката дали е налице „сериозно нарушение" по член 14.2 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ трябва да се извършва самостоятелно от компетентния орган на националната централна банка, а не да се извлича автоматично въз основа на констатации на друг орган, както е в българския казус. Генералният адвокат смята, че Управителният съвет на БНБ може да бъде сезиран от решение на КПК, но е длъжен сам да прецени дали констатирана от КПК „несъвместимост" достига прага на „сериозно нарушение" по смисъла правото на ЕС, като събере достатъчно доказателства и формира собствена оценка. Това изискване произтича от необходимостта да се гарантира независимостта на централната банка и ефективното прилагане на критерия за освобождаване от длъжност, установен в правото на ЕС. Подобна преценка УС на БНБ не е направил в казуса с Андрей Гюров, защото е решил, че е обвързан от решението на КПК, което автоматично предполага установяване на достатъчно сериозно нарушение.

9. Според генералния адвокат, предсрочното освобождаване на подуправител на НЦБ предполага ефективна защита и ефективен съдебен контрол. В случая с опита за противоправното отстраняване на Андрей Гюров, на него не му е дадена никаква възможност за защита, нито пред КПК, нито пред Управителния съвет на БНБ. Нито да даде обяснения, нито да представи или иска събирането на доказателства. Доколко на края на деня в производствата пред административните съдилища ще бъде осигурен ефективен съдебен контрол, предстои да видим. Засега в първото дело пред АССГ относно законността на акта на КПК, съдът беше на висотата на своята мисия и отговорност да гарантира спазването на правото и да не позволи произволното упражняване на публична власт. Какво ще се случи във ВАС е друг въпрос.

10. И накрая, в настоящия момент УС на БНБ се опитва да прекрати делото срещу Андрей Гюров пред ВАС, което би довело и до прекратяване на делото пред Съда на ЕС. Тези действия всъщност целят окончателно да лишат Андрей Гюров от възможност за защита и справедливо решаване на спора, дали той е бил в условията на несъвместимост, която представлява достатъчно съществено нарушение на изискванията за независимост на НЦБ или не. Превратното четене на заключението на генералния адвокат по дело С-611/24 е част от същия сценарий.