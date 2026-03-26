СДВР пусна снимка на жената, наръгала четирима

СДВР пусна снимка на жената, наръгала четирима, търси помощ коя е

3732
Това е жената, наръгала четирима чужденци.

СДВР издирва със снимка жената, наръгала четирима чужденци в центъра на София тази вечер.

"Молим гражданите, които разпознаят лицето от снимката и могат да помогнат с информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана", призовават от СДВР.

Жената наръга двама германци в района на метростанция" Стадион Васил Левски" около 19 часа. След това избягала в посока хотел" Хемус" и 30 минути по-късно в автобус наръгала две англичанки. Ударите били хаотични, изглеждало като да са дело на психично болен човек, а не на ксенофоб.

#СДВР търси съдействие! Столичната дирекция на вътрешните работи се обръща с молба към гражданите, които разпознават...

Posted by Министерство на вътрешните работи on Thursday 26 March 2026

