СДВР пусна снимка на жената, наръгала четирима, търси помощ коя е

СДВР издирва със снимка жената, наръгала четирима чужденци в центъра на София тази вечер.

"Молим гражданите, които разпознаят лицето от снимката и могат да помогнат с информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана", призовават от СДВР.

Жената наръга двама германци в района на метростанция" Стадион Васил Левски" около 19 часа. След това избягала в посока хотел" Хемус" и 30 минути по-късно в автобус наръгала две англичанки. Ударите били хаотични, изглеждало като да са дело на психично болен човек, а не на ксенофоб.