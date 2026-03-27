Изписаха единия германец, наръган в София, другият остава в "Пирогов"

4704
“Пирогов” Снимка: Велислав Николов

65-годишният германец, който беше наръган в София в четвъртък, е изписан от "Пирогов". Това съобщиха от лечебното заведение. 

Другият пострадал мъж, който е на 63 години, е опериран късно снощи и настанен за лечение във Втора хирургична клиника. 

Двама мъже и две жени бяха намушкани в четвъртък вечер от жена. Първо нападнала мъж и жена в района на метростанция "Васил Левски", а после избягала към хотел "Хемус", където по-късно намушкала още двама. 

Тя е задържана от полицията около полунощ. Жената е на 39 години. Повече подробности се очакват по-късно. 

