Тежко остава състоянието на детето, катастрофирало с тротинетка в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежко остава състоянието на 13-годишното дете, катастрофирало с тротинетка в Бургас. То е настанено в УМБАЛ-Бургас за лечение.

Инцидентът е станал в сряда в бургаския квартал "Банево". По информация на полицията пострадалото дете не е носело защитна каска. Детето е с мозъчно сътресение и е с опасност за живота.

"Пациентът продължава да е в тежко състояние в отделението по неврохирургия. Лекува се с диагноза - мозъчно сътресение. Продължават да бъдат прилагани медикаментозни средства на лечение. И ще се извършат допълнителни образни изследвания, за да се прецени необходимостта или липсата на такава от интервенция", каза пред БНТ д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.

Падането е станало в тъмната част на денонощието.

"Катастрофата е самостоятелна. В тъмната част на денонощието, без използване на предпазни средства и именно това е довело до черепно-мозъчната травма", допълни той.

27 деца през изминалата година са минали през отделенията по неврохирургия и интензивно лечение на УМБАЛ Бургас. Общо пациентите, преминали през тези отделения, са 38.

"Една тревожна статистика за високия брой деца, които са пострадали при тези инциденти и от тази бройка, 13 са оперираните в следствие на тежката черепно-мозъчна травма, фрактурите на черепа и мозъчните кръвоизливи, които са получили", обясни д-р Тодоров.

Апелът му е електрическите тротинетки да се карат само с каски, през деня и децата да бъдат особено внимателни.

Очакванията са, че с настъпването на пролетно-летния сезон подобни инциденти ще се увеличат.