Версията за жената, наръгала четирима в София - ксенофобия и психични проблеми

Комбинация от ксенофобия и психични проблеми е версията, по която СДВР работи за мотивите на жената, наръгала четирима души вчера вечерта в София. Те са чужденци.

39-годишната жена официално не е освидетелствана като психично болна. По данни на майка й тя и преди е имала пристъпи на агресия, но не е била освидетелствана. Преди година и половина починал баща й. Тогава тя се влошила, но майката така й не я завела на лекар. Не се изключва 39-годишната жена да е удряла и майка си.

Самият начин на нанасяне на ударите също говори за ментални проблеми. Първите двама нападнати от нея са германци и са били атакувани около метростанция "Стадион Васил Левски". Било около 19, 29 часа. Жената избягала, а половин час по-късно наръгала още 2 чужденки в автобус близо до хотел "Хемус".

Заради това, че нападнатите са чужденци, не се изключва и версията за ксенофобия. Ако се докажат ментални проблеми, жената ще бъде настанена за принудително лечение.