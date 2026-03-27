Версията за жената, наръгала четирима в София - ксенофобия и психични проблеми

Димитър Мартинов

[email protected]

Това е жената, нападнала четирима души.

Комбинация от ксенофобия и психични проблеми е версията, по която СДВР работи за мотивите на жената, наръгала четирима души вчера вечерта в София. Те са чужденци. 

39-годишната жена официално не е освидетелствана като психично болна. По данни на майка й тя и преди е имала пристъпи на агресия, но не е била освидетелствана. Преди година и половина починал баща й. Тогава тя се влошила, но майката така й не я завела на лекар. Не се изключва 39-годишната жена да е удряла и майка си.  

Самият начин на нанасяне на ударите също говори за ментални проблеми. Първите двама нападнати от нея са германци и са били атакувани около метростанция "Стадион Васил Левски". Било около 19, 29 часа. Жената избягала, а половин час по-късно наръгала още 2 чужденки в автобус близо до хотел "Хемус". 

Заради това, че нападнатите са чужденци, не се изключва и версията за ксенофобия. Ако се докажат ментални проблеми, жената ще бъде настанена за принудително лечение. 

