Иван Христанов: Следете срока на годност в магазините, ако има два етикета - не купувайте

Моля хората внимателно да следят срока на годност в магазините. Ако видят, че на продукт има два етикета, да не го взимат или да помолят някой от персонала да махне единия етикет, за да видят какво има отдолу.

Това призова служебният министър на земеделието Иван Христанов пред БНТ.

Тази седмица БАБХ съобщи за складове с храни с изтекъл срок на годност от 2022 и 2023 г. В четвъртък бяха разкрити две незаконни кланици в село Чифлик, а преди това и в Ихтиман.

Министър Христанов поясни, че има такива обекти в областите Бургас, Варна и Ловеч.

"Там проверките тепърва предстоят. Тази мрежа за внос на животни е функционирала не месец, а години наред. От териториалните дирекции на БАБХ споделиха, че многократно са пускали сигнали до ръководството, но те са останали неразгледани", каза той.

"Казахме още в началото, че този служебен кабинет няма да бъде отпускарски", заяви министърът.

"Проверяват се всички документи, изтеглят се обемите от складовете и заминават за унищожаване. БАБХ още в края на миналата седмица сигнализира прокуратурата и ГДБОП. Оттук вече трябва заедно със съдействието на полицията да установим дали има още по-мащабна мрежа", разясни Христанов.

По думите му количествата, които трябва да бъдат унищожени, са стотици тонове.

"Склад със стотици тонове храна в него не може да се появи за ден-два, дори за месец. Тепърва трябва да видим по фактури и доставни документи, ако изобщо има такива, къде е пласирана тази храна. Виждаме палети, които са върнати от магазини, сменя им се срокът на годност и отиват към други магазини", каза той.