Две жени са загинали при пожари

Две възрастни жени са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

На 26 март рано сутринта е съобщено за пожар в къща, намираща се във Враца. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Враца. При пожара е загинала 91-годишна жена. Опушени са 200 кв.м стени и е унищожен един диван, сградата е спасена.

В същия ден следобяд в е получено съобщение за пожар в апартамент, намиращ се в София, ж.к. "Бъкстон". При пожара е загинала жена на 82 години, трудноподвижна. Унищожено е домашно имущество.

През изминалото денонощие пожарните екипи са реагирали на 134 сигнала за произшествия. Потушени са 98 пожара. Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.