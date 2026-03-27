ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руският бизнес алармира Путин за щетите от огранич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22550386 www.24chasa.bg

Две жени са загинали при пожари

2704
Жената е загинал при пожар в къща в село Радомирци. Снимка: Pixabay

Две възрастни жени са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

На 26 март рано сутринта е съобщено за пожар в къща, намираща се във Враца. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Враца. При пожара е загинала 91-годишна жена. Опушени са 200 кв.м стени и е унищожен един диван, сградата е спасена.

В същия ден следобяд в е получено съобщение за пожар в апартамент, намиращ се в София, ж.к. "Бъкстон". При пожара е загинала жена на 82 години, трудноподвижна. Унищожено е домашно имущество.

През изминалото денонощие пожарните екипи са реагирали на 134 сигнала за произшествия. Потушени са 98 пожара. Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.

Жената е загинал при пожар в къща в село Радомирци. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта