Криптоизмамникът от Пловдив ужилил с 280 хил. долара човек, спечелил пари от лотария

Най-голямата жертва на задържания преди дни криптоизмамник в Пловдив е човек, спечелил голяма сума от лотарията и впоследствие дал 280 хил. долара на измамника.

Това съобщи зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов.

48-годишният мъж е задържан с определения както на Районния, така и на Окръжния съд в Пловдив. От прокуратурата посочиха, че той е извършил финансови злоупотреби в особено големи размери, използвайки комбинация от "психологически манипулации и добри познания в сферата на инвестициите". Схемата е действала от 2022 година.

По данни на разследването, обвиняемият е организирал презентации пред уязвими групи, представяйки се за финансов консултант. Той е привличал хора с по-слаби технически познания, като им е обещавал изключително висока доходност. Печалбите са били визуализирани чрез софтуер към платформа, която показвала нереална възвръщаемост.

Първоначално инвестициите са преминавали през легитимна криптоборса, но впоследствие средствата са били пренасочвани към измамна платформа. Там те са били преобразувани във вътрешни токени без реална стойност и обезпечение. След постъпването им, парите са били изцяло под контрола на създателите на платформата.

За да спечели доверие, в началото на някои от жертвите са били изплащани малки суми. Това ги е мотивирало да инвестират значително по-големи средства – между 20 000 и 50 000 долара, при първоначална вноска от около 5000 долара. Обещаваната възвръщаемост е достигала 15–20% месечно.

Когато инвеститорите са опитвали да изтеглят по-големи суми, са им били давани различни оправдания, включително вътрешни одити или фиктивни заседания в Украйна. Те са били убеждавани да не подават сигнали до полицията, за да не загубят напълно средствата си.

48-годишният мъж изградил убедителен имидж чрез професионално портфолио, визитни картички и специфично облекло. Платформата е била регистрирана във Великобритания, но според разследването в по-високите й нива са участвали лица с руски или украински произход.

Задържаният твърди, че самият той също е бил измамен от свои партньори. Установено е от разследващите, че е придобил луксозен автомобил и недвижим имот със средства от схемата.