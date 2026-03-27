14 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са ранени 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 12.

В София са регистрирани 33 леки произшествия и две тежки. Пострадалите в столицата са двама, пише БТА.

От началото на месеца са станали 366 произшествия с 26 загинали и 458 ранени. От началото на годината катастрофите са 1173, загинали са 85, а ранени – 1467. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (78) се отчитат седем повече загинали участници в движението по пътищата.