"Всички знаят, че аз съм подкрепял Радев осем години и за жалост, това което видях последните дни, защото аз винаги съм бил принципен и винаги не съм се страхувал да споделям мислите си: опасявам се, че хората, които са около него по-скоро ще се опитат да направят една подмяна, не промяна. Малко лозунгите ще станат във времето. Това може да се възприеме по всякакъв начин, но аз съм длъжен да го кажа, защото това ще остане във времето."

Това каза кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, който лично посрещна лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в общината.

"Неслучайно, ако забелязваш, и при него ходят кметовете, и при мен идват. А те представят интереса на хората, на общините, на жителите на България. Аз не съм толкова песимист", заяви Борисов.

Симеонов обясни, че е поканил и бившия президент Румен Радев на среща, защото "както с вас говорим за конкретни неща, така се надявам да говорим и с другите лидери, защото подкрепата за партиите идва, когато лидерите и областните ръководства разговарят за конкретни проекти".

"Хората това искат, затова ни избират. Затова има различни партии", отчете Борисов.

"Трябва философска и управленска зрялост, за да стигнеш до точно това осъзнаване", каза му Симеонов.

"Бил съм частник, шеф на службите, кмет, премиер. Един ден като отидеш на друга позиция, това, че можеш да разчетеш скицата, че си приемал бюджет на общината, че имаш визията защо трябва околовръстно. Ще видиш колко ще ти помага това. Като го нямаш тоя опит, изведнъж те спускат отгоре, качваш се на мерцедеса и почваш да викаш "Ей, аз съм служебния премиер, аз съм служебен министър на МРРБ", ама те не знаят, че това е за кратко", допълни Борисов.

По време на срещата им в общината, кметът Ивайло Симеонов му показа някои от проектите си за общината. Сред тях е т.нар. проект "Светулка" за детското отделение в болницата.

"В Бургас детската болница - като жирафчета примерно, като лебеди, зайци. Те все едно така са влезли, да си играят, да не се стресират", каза Борисов.

Симеонов посочи, че 5000 човека и 10 федерации са застанали зад "най-големия проект за спортна зала", като идеята е около нея да има хотели и вип ложи.

"Спортът ни е приоритет за децата. Това можем да правим като превенция на зависимостите на съвременността. Спортът е основната превенция", каза кметът на града.

"Вчера бях в Лом, спортна зала направиха. Тренират деца, акробати. 10 вида спорт, всичко. Радват й се. Тя е като притегателен център - тренират, пият кафе, социализират се. Има тема - какво тренира днес, какво си постигнал. Има голям смисъл", коментира Борисов.

Над 1800 в момента са активно спортуващите картотекирани деца. В художествената гимнастика са 160, винаги на почетната стълбица, отчете се градоначалникът на Елин Пелин.

"Като станах кмет на София, още беше малък ти, в Студентски град нямаше нито една зала. "Универсиада" бяха приватизирали, "Христо Ботев" не работеше. "Фестивална" се беше разрушила, а в "Триадица" бяха подготвили да приватизират, а не бяха. Нито една, бързо забравят хората. Ти тогава беше в Студентски град. Първо си купихме "Триадица" - стана общинска, после направихме "Христо Ботев" кукла, после "Фестивална" лекоатлетическа, сега е кукла. "Арена 8888", ли е последно, и още сигурно 4-5. София нямаше зала, Пловдив - нито една", разказа Борисов.

Симеонов каза, че са проектирали първата хокейна зала в историята на България и има разрешително за строеж. Има и проекти за строеж на басейни.

"Вчера се шегувах пак с кмета на Видин. Дойде - всичко, детски градини, училища и вика "Искам и 3 извора минерални". Викам, добре бе, що един не ме пита за съдебна реформа, където е основна тема в София. Кметовете искат строителство, искат бази, да покажат на хората", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Знаем, че съдебната система е в основата на държавността, но това е решение на законодателя и друго ниво, което е над нашето", коментира кметът на Елин Пелин.

"Не е над нашето, но е много сложен процес и трябва набързо. Аз и това го играх със сглобката. Каквото кажете - дай, ще ви подкрепим, видя докъде я доведохме. Сега не знаем кабинетът законен ли е, или не е законен. Само можем да се шегуваме: съдебната система незаконна, кабинетът - незаконен, БОК не ги знаем какви са", каза Борисов.

Кметът Симеонов показа на лидера на ГЕРБ проект за автописта, който определи към проект, ориентиран към пътната безопасност. Очаква се пистата да бъде разположена на 250 дка в индустриалната зона между Елин Пелин и гара Елин Пелин.

"Да са ни живи и здрави кметовете, в момента в тоя хаос: в държава, в съдебна система, във всяко едно отношение. Вие сте сред хората, и аз съм много щастлив, че всички се отнасят толкова отговорно в момента", каза Борисов. Двамата със Симеонов отчетоха, че местната власт е авторитетна и е най-устойчива в криза.

"Всички колеги оцениха, че вие дадохте тази тежест и висока оценка на местните власти, за това, че наистина се справят и няма значение има ли правителство, има ли бюджет, а те се стремят да държат държавата устойчиво на широката основа", каза му Симеонов.

"Ти сам го каза. Сдружението на общините изпрати писмо до парламента, до партиите в последния ден да вземем решение в удължителния бюджет за капиталовите разходи. Вие го предложихте, ние го приехме. Аз мислех, че това ще върви с по 240 гласа, защото го предлагате вие - кметовете, и пак бяха против, но го приехме", каза партийният лидер.

"Всеки ден хората очакват повече и повече, ние няма как да се справим с вързани ръце и крака на тая състезателна писта", коментира кметът на града.

"Как да му обясниш какво е удължителен бюджет и че работиш с 1/12. Той вика "Кмете, тая яма ще ми я запълниш ли", каза Борисов.

"Да, но другите в Народното събрание не са били кметове и не знаят тази работа", каза Симеонов, на което Борисов отвърна: "Въобще не ги интересува."

Кметът обясни, че средно на година данъците са по 5 евро, с което се поддържа стандарта на живот. Те били "изяждани" от уличното осветление, а за останалото се разчита на големия бизнес и държавата. Той обясни, че основно сметопочистването се прехвърля на бизнеса, което "не е много справедливо".

"В момента, в който тая тема се сложи на масата, всички ще започнат да политиканстват, това е като данъчните оценки на къщите. Взимаш такси и данъци върху оценка, която е в пъти по-малка или наполовина по-малка. Тръгнем ли да говорим по тази тема става революция, популизъм. Никой от нас затова не я повдига. Дали е правилна, или не - то е очевидно. Няма разговор. Единствения разговор е само дали си за или против главния прокурор. Всичко друго не ги интересува, такива теми, ако в кампанията чуеш някоя партия, освен тази, да повдигне - няма", заяви Борисов.

Симеонов определи темата с главния прокурор като "интересна дъвка, която така се приема". Според него кметовете трябва да бъдат канени по-често на комисии и работни срещи.

"Независимо от политическите борби, те ще приемат, че това, което ние вършим е наистина много необходимо, за да живеем нормално", обясни градоначалникът.

"ГЕРБ сме малко облагодетелствани от тази гледна точка, защото Панов (кметът на Велико Търново, Даниел Панов - б.р.) е председател на НСОРБ, кметът на Обзор - на по-малките кметове, и тази информация върви. Но тук си прав - парламентарните групи, комисиите - такъв див популизъм", каза Борисов.

"Панов на тази позиция застана надпартийно. Най-често в последните години виждам как защитава по безкомпромисен начин и професионално в Министерството на финансите. Донка Михайлова (кметът на Троян - б.р.), е един от най-уважаваните и обичани от нас кметове, но Даниел (Панов), наистина се държа. Имаме си фаворити и ние сред кметовете, но хубавото е, че не се делим на партии. Ние изхождаме от общи потребности, въпреки че спецификата на всички общини е различна - не може да се сравнява", коментира Симеонов.

Според него именно спецификата на различните райони трябва да "се предвиди и заложи".

"Вие като партия, не ви правя четки, имате експертния потенциал да се направи доктрина, която да ни дава хоризонт 20-30 г., за да знаем накъде се движим и какво правим. Трябва да сме подготвени. За жалост този популизъм, за който говорихте преди малко, в другите партии, не позволява ние да имаме стабилно и устойчиво развитие, което ние да знаем, че ще надграждаме всяка една година. По-скоро някой иска да направи една реформа, която е крайно необходима и в същото време 100 човека казват не", заяви кметът.

За пример даде опитите в Елин Пелин да бъде въведена синя зона.

"Опитваме да зонираме, не защото ще спечелим и да взимаме на хората парите, а за да има регулиране. Това е нещо, което го има в цял свят и е нормално. Излезте навън да видите дали има къде да се спре. Заради популизма сме спрели това действие, но хората сами ще узреят и ще го поискат. Ще очакват хората, които наистина имат експертиза да бъдат водещи, а не само на един гол ентусиазъм, на някакви фанфари и лозунги, които освен с пара в свирката на локомотива, друго нищо не съдържат", заяви кметът.

"Затова на мен ми е лесно. Като дойда в Елин Пелин, знам какво съм направил, какво съм открил. Дали е Лом, дали е Видин. И като чуя кметовете, знам всеки какво иска да направи и къде можем още да надградим. Понеже го правим след това - на едно място художествена галерия, на другото спортна зала, на третото - спортна зала, във всяка една сфера. Всеки нещо го интересува, населението му го иска", заяви Борисов.

Симеонов обясни, че имат няколко основни проблеми. За ВиК сектора каза, че вече организират свое дружество, което да се справи с проблемите в канализацията.

"Надлезът на гара Елин Пелин, вие сте бил там, там е новоизграденият храм, за който вие немалко помогнахте лично и като организация. Той буквално съсипва живота на хората, защото от метално-бетонова конструкция, нещо, направено за 10 г. само, не сработва. Канили сме предишния шеф на АПИ на място, единствения вариант според нас е да се махне металната част и да се изгради стоманено-бетонна, която да свърже двете основи. То дрънчи, а отдолу брума е толкова жесток, че хората в къщите до 200-300 метра не могат да спят. Да не говорим за прах, всички други неща", каза Симеонов.

Той обясни, че за това има готов проект, но според него решението е да се направи околовръстно шосе. Това според него е "единственото стойностно и смислено решение", и ще даде възможност за разширяване на индустриалните зони и да се спаси качеството на живот на хората.

"Кметът на Перник иска детелина да изведе трафика, кметът на Елин Пелин иска околовръстно да изведе трафика, на Видин иска да изведе околовръстно, за да не влиза в града. Това е и липса на национална, ама то няма и как да го има - по една година падат правителства", коментира Борисов.

"Ако организирате експертна група, а вие имате експерти и това никой не може да отрече, и да се направи такава доктрина, която да ни дава като хоризонт. Това, което направихте като жест към колегите от Бургас и Стара Загора, означава, че оценявате и вие като кмет къде се намираме", каза Симеонов.

"Аз защитавах и кмета на Варна. И него го защитавах", заяви Борисов. Симеонов бе категоричен, че това е било оценено от другите кметове.

"Едно от малкото останали: президентство - единият си отиде, другият, заместник, е президент. Генералният адвокат излиза в Съвета на европейския съд, казва "Тоя премиер не може да е премиер". Верно, следват решения - това ще отиде във ВАС, после в конституционния съд. Всички си задаваме въпроса при единия вариант какво ще стане, при другия какво ще стане. Изтекли мандати на ВСС, на главния прокурор. Темелите на държавата са в разпаянтово състояние. Ако не са кметовете да върви живота, не знам как ще бъде", каза още лидерът на ГЕРБ.