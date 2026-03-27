Прокурорският син опитал да запали къща на полицай, който го разследвал

Издирваният от над 7 месеца прокурорски син от Перник - Васил Михайлов се е опитал да запали къщата на полицай, който го е разследвал, съобщи bTV, позовавайки се на свои източници.

Случаят се е разиграл през нощта на 25 март в село Люлин. Стигнало се е до престрелка. Униформеният се е опитал да предупреди Михайлов и да го задържи, но той не се е подчинил. Имало е изстрели по автомобила, с който се е движел.

Към момента обстановката в селото е спокойна, стана ясно от думите на кмета. Той каза, че липсва конкретна информация за случилото се.

„Нищо конкретно не може да кажем, защото няма присъстващи. Там е било в една къща и външни хора не са присъствали."

Кметът потвърди, че има информация за опит за палеж, но без успешен резултат.

В къщата живее семейството на полицая.

До момента няма официална информация от институциите.