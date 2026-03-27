ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото отстъпва минимално спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22550649 www.24chasa.bg

Прокурорският син опитал да запали къща на полицай, който го разследвал

Прокурорският син Васил Михайлов СНИМКА: Йордан Симеонов

Издирваният от над 7 месеца прокурорски син от Перник - Васил Михайлов се е опитал да запали къщата на полицай, който го е разследвал, съобщи bTV, позовавайки се на свои източници.

Случаят се е разиграл през нощта на 25 март в село Люлин. Стигнало се е до престрелка. Униформеният се е опитал да предупреди Михайлов и да го задържи, но той не се е подчинил. Имало е изстрели по автомобила, с който се е движел.

Към момента обстановката в селото е спокойна, стана ясно от думите на кмета. Той каза, че липсва конкретна информация за случилото се.

„Нищо конкретно не може да кажем, защото няма присъстващи. Там е било в една къща и външни хора не са присъствали."

Кметът потвърди, че има информация за опит за палеж, но без успешен резултат. 

В къщата живее семейството на полицая.

До момента няма официална информация от институциите. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта