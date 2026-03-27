Съдът отново гледа делото за освобождаване на Брендо

Софийски градски съд отново ще разгледа делото за условното предсрочно освобождаване на Евелин Банев-Брендо, след като Апелативен съд - София отмени предходното определение за прекратяване на производството и върна казуса за ново разглеждане. Решението на апелативните магистрати е окончателно и задължава първата инстанция да продължи производствените действия и да се произнесе по същество, пише Би Ти Ви.

До повторното разглеждане се стигна, след като на заседание през февруари делото беше прекратено заради оттегляне на предложението за освобождаване, внесено първоначално от директора на Софийския затвор Борислав Чорбански. Мотивите му бяха, че Банев е изтърпял повече от половината от 10-годишната си присъда и е демонстрирал добро поведение. Впоследствие обаче упълномощен представител на новото ръководство на затвора оттегли искането в съдебната зала, което доведе до прекратяване на производството. След случая Чорбански беше временно отстранен от длъжност.

Сега, след намесата на апелативния съд, процедурата се възобновява и съдът ще трябва да разгледа по същество дали са налице условията за предсрочно освобождаване на Банев, сочен за „кокаинов крал". Той излежава в България 10-годишна присъда за участие в организирана престъпна група и пране на пари, свързани с трафик на наркотици.

Банев се предаде сам в Централния софийски затвор през юни 2024 г. Това се случи, след като беше издирван и осъден в три държави – България, Румъния и Италия.