Акция срещу купуването на гласове в Благоевградска област (Видео, снимки)

Специализирана полицейска операция се провежда в област Благоевград днес. По информация от ОД на МВР акцията е по линия на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.

Проверяват се адреси в различни части на региона, свързани с потенциално купуване на гласове и наркоразпространение. От рано сутринта полицейски части а в ромската махала в Благоевград.

Снощи пък бяха претърсени няколко адреса в кв. "Грамада" и други части на града, като акцията е била съвместно със спецполицаи от София. При обиските е участвало и полицейско куче, а пред обектите имаше бус на Криминалистична лаборатория. По неофициална информация има задържани, но не е ясно какъв е поводът. Говори се, че е по линия на наркоразпространението, както и по линия на измамите с криптовалута.

От полицията съобщиха, че на по-късен етап ще има официална информация, като се очаква на място да пристигне главният секретар на МВР Георги Кандев.