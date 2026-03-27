Николай Найденов за Джиро д'Италия: Няма да похарча още 40 млн. за едно състезание

„Няма да похарча 40 милиона за едно състезание. Има други проблеми по пътищата", заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред Нова тв, като подчерта, че приоритет трябва да бъдат реалните проблеми по пътната инфраструктура.

По казуса с Джиро д'Италия министърът заяви още, че стойността на ремонтите е била завишена от първоначалните 10 млн. евро до 55 млн. евро по „субективна преценка" на едни и същи служители.

"В момента тече нова проверка и трети оглед с цел разходите да бъдат сведени до първоначално одобрената сума", заяви той.

Найденов още съобщи, че е спрял обществена поръчка за мантинели заради сериозни нередности. По думите му „в обществената поръчка за мантинели нещата са опорочени в техническите изисквания, за да бъдат елиминирани всички участници и да остане само един изпълнител". Той допълни, че вече е предал доклада по случая на вътрешния служебен министър Емил Дечев.

Министърът обясни, че всички плащания на Агенция "Пътна инфраструктура" се извършват по вече подписани договори за ремонт и поддръжка на пътищата, като по-голямата част от тях са сключени в края на 2024 г. и през пролетта на 2025 г. По думите му „служебното правителство спря плащанията в АПИ, защото трябваше да проверим договорите и какво е финансовото състояние на Агенцията", но след приключване на проверката „от вчера издадох заповед за продължаване на плащанията".

Найденов разясни и разпределението на средствата за пътни ремонти, като посочи, че държавата финансира 33 участъка в страната за общо 2,262 млн. лева в рамките на четири години, като средствата вече са възложени.

„Като е възложена повече работа, доброто управление изискваше още миналата година, щом се вижда, че свършват парите, да не се подписват анекси за още 1 милиард отгоре, за да си осигурят същите фирми финансиране, а да бъде пусната обществена поръчка. Това сега ние ще направим", заяви още министърът и допълни, че анексите не могат да бъдат спрени, докато няма нови обществени поръчки и договори.

По отношение на текущите разходи министърът посочи, че към момента могат да бъдат отпуснати 34 милиона за март, 80 милиона за април и 17 милиона за май, като ограниченията произтичат от удължителния бюджет.

Сериозен акцент в изявлението му беше поставен върху т.нар. превантивни ремонти. Според Найденов 42% от средствата са изразходвани именно за такива дейности.

„Полагат се по 4 см нов асфалт, без да се работи по конструкцията на пътя. По този начин се заобикаля един основен ремонт, което е за сметка на качеството", обясни още той.

"Дадена фирма е подписала 4-годишен договор, за да изпълнява текущ ремонт и поддръжка. Изведнъж с тези средства, без проект за основен ремонт, започват да правят точно такъв. Това се случва без конкурс", разказа още Найденов.