ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите почнаха Соломоновите острови 1:0

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22550773 www.24chasa.bg

Задържаха шофьор с положителна проба за наркотици в Бургас

Белезници СНИМКА: Pixabay

Задържан е 40-годишен мъж от Бургас, шофирал под въздействието на наркотични вещества. При извършената проверка е установено, че автомобилът е с изтекла регистрация, съобщават от ОД на МВР - Бургас.

На 26 март вечерта. в района на ж.к. „Меден Рудник" служители от Четвръто Районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Мазда 6", с бургаска регистрация, управляван от 40-годишен бургазлия.

Констатирано е, че автомобилът е с прекратена регистрация, като за същия няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден технически преглед.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като е отчетена положителна за употреба на метамфетамин.

40-годишният водач е отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. При претърсване на купето на автомобила, под шофьорската седалка в цигарена кутия е открит метамфетамин.

Водачът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта