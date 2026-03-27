Задържаха шофьор с положителна проба за наркотици в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържан е 40-годишен мъж от Бургас, шофирал под въздействието на наркотични вещества. При извършената проверка е установено, че автомобилът е с изтекла регистрация, съобщават от ОД на МВР - Бургас.

На 26 март вечерта. в района на ж.к. „Меден Рудник" служители от Четвръто Районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Мазда 6", с бургаска регистрация, управляван от 40-годишен бургазлия.

Констатирано е, че автомобилът е с прекратена регистрация, като за същия няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден технически преглед.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като е отчетена положителна за употреба на метамфетамин.

40-годишният водач е отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. При претърсване на купето на автомобила, под шофьорската седалка в цигарена кутия е открит метамфетамин.

Водачът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава.