Пуснаха с подписка мъж, обвинен за кражба от кутия за дарения и още куп престъпления

28-годишен от Свищов е обвинен в множество престъпления. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че в периода 26 май – 20 декември миналата година в игрална зала в крайдунавския град, той е повредил игрална машина и бар плот на стойност около 2000 евро, заканил се е на свой съгражданин, че ще запали автомобила му, а от ноември до декември миналата година, действайки в условията на продължавано престъпление е повредил заключващи механизми и отнел различни суми от кафе автомати, както и от кутия за дарения, на обща стойност около 300 евро. Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение «подписка».