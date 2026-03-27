Заложни къщи, магазини и частни домове проверява полицията в Кърджали

Заложни къщи, магазини и частни домове проверява полицията при провеждащата се и в момента в Кърджали специализира операция за противодействие на престъпленията срещу изборните права. При стартиралата сутринта акция полицията претърси частен дом в покрайнините на Кърджали. 42-годишният собственик на къщата беше отведен в полицейското управление.

Претърсен беше и магазин в кв. "Боровец". Жители на квартал твърдяха, че цената на един глас тази година е 50 евро. Никой обаче не знаеше кой ще плаща и за кого трябва да се гласува.

"Така се говори в махалата, иначе на мен никой никога не ми е предлагал пари", беше категоричен жител на квартала.

Полиция и жандармерия извършваха проверки и на възлови места в Кърджали и в останалите общини на областта.