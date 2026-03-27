В Павликени разкриха мними полицаи, ужилили жена с 2600 лв.

Служители на полицейското управление в Павликени разкриха измама с мними полицейски служители. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през април миналата година 36-годишен от Г. Оряховица, в съучастие с приятел от Ветово са се представили за полицаи и заблудили жителка на Павликени, че ще й помогнат да задържат, хора, които искат да я измамят.

Така успели да измъкнат от жената сумата от 2600 лв. Вчера 36-годишният е привлечен в качеството на обвиняем. Към момента изтърпява наказание «лишаване от свобода» за друго престъпление в затвора в Ловеч, уточниха от полицията.