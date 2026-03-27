Издирват мним майстор, прибрал 8000 евро за домашен ремонт в Павликени и изчезнал

Дима Максимова

Служители на полицейското управление в Павликени разследват измама под предлог за извършване на ремонтни дейности. Вчера съдействие в полицията е потърсила жителка на Павликени. Тя обяснила, че в периода 19 -22 март непознат й е обещал, че ще извърши ремонтни дейности в жилището й. Мъжът предварително поискал да му бъде заплатено и тъжителката му е предала сумата от 14000 лв. и 1000 евро, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

След като взел парите, мъжът повече не се появил. Започнато е досъдебно производство.

