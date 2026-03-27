85-годишен шофьор блъсна 17-годишно момче с мотор

85-годишен шофьор на лек автомобил блъсна 17-годишно момче с мотор. Катастрофата е станала около 13:20 часа в четвъртък на ул. „Пирин" в гр. Сандански, съобиха от полицията.

Лек автомобил „Фолксваген Поло", управляван от 85-годишен мъж от гр. Сандански е отнел предимството и е блъснал мотоциклет "Хонда", управляван от 17-годишен водач от с. Поленица. С охлузна рана на ръката е пострадал мотоциклетистът, който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.



