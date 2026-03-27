Срязаха гумите на кола пред хотел в с. Огняново. Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев работят по получен сигнал, че за времето от 19:30 часа в сряда до 09:00 часа на следващия ден са срязани четири гуми на лек автомобил „Тойота", който е бил паркиран на паркинг на хотел в с. Огняново, общ. Гърмен. По случая е образувано досъдебно производство.



