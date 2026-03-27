22-годишен помете и потроши жена на зебра във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

51-годишна жена от В. Търново е пострадала при пътен инцидент. Произшествието е станало вчера около 08,00 ч. на ул. «Никола Габровски» в областния град.

По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока болницата, управляван от 22-годишен от с. Страхилово, е блъснал пресичащата на пешеходна пътека 51-годишна жена. Тя е настанена за лечение във великотърновската болница с фрактури.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Извършен е оглед. Започнато е досъдебно производство.