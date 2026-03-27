30-35% са работещите в България, които имат дигитални умения

Няма как без участието на социалните партньори и граждански организации да минем през новите предизвикателства на пазара на труда.

Това каза председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова по време на конференцията „От социален диалог към действие: Пътят на справедливия дигитален преход". Форумът бе организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и се състоя в централата на синдиката, пише БТА.

Русинова каза, че у нас около 30-35% са работещите, които имат дигитални умения. По думите ѝ това е по-малко от средното за Европейския съюз. Тя посочи, че друго предизвикателство са различията в поколенията на едно работно място, които притежават различни дигитални умения.

Един от приоритетите на ИСС е свързан с анализи, становища и резолюции за дигиталния преход в национален контекст, каза Русинова. Миналата седмица успяхме да подготвим анализ за директивата за платформените работници, допълни тя.

Във фокуса на конференцията е и ролята на изкуствения интелект на работното място. Защитата на правата на работещите и запазването на качествени работни места са част от другите теми в дискусията.