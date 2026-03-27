Мъж твърди, че е разговарял с жената, наръгала четирима в София

Потребител във Фейсбук твърди, че жената, която намушка четирима чужденци в София, е разговаряла с него в градския транспорт, опитвайки се да разбере дали е чужденец.

В четвъртък вечерта жената наръга двама германци в района на метростанция "Васил Левски". След това избягала в посока хотел "Хемус", а по-късно са получени два сигнала за наръгани жени от Великобритания.

В пост във Фейсбук Константин Таквор твърди, че в градския транспорт до него седнала въпросната жена и го заговорила на английски.

"Вчера пътувам към „Овча Купел", реших да си хвана 102, защото Гугъл мапс го даваше по-бързо. И някъде около пазара на „Красно село" в 17:50 в 102, дама седна до мен. Не ѝ обърнах внимание. Ровех си в Гугъл мапс, за да видя къде точно да сляза. Тя явно е видяла и ме попита на добър английски дали имам нужда от помощ. Обърнах се и стъписано и отговорих първо на английски, после на български, че нямам и съм българин, просто за пръв път се возя в този автобус", разказва той.

"Остана изненадана, че не съм чужденец и ми отвърна, че не приличам на българин, а аз се пошегувах, че ми прави комплимент. Явно не го прие добре и каза троснато "Това не беше комплимент!" и стана и отиде най-отпред и седна отдясно на шофьора", добавя още Константин.

Той споделя, че облеклото на жената му направило впечатление. По-късно попаднал на публикация на СДВР със снимка на издирваната жена.

"Направи ми впечатление, че беше с клин на дупки, но не даваше вид на бездомна. Следващ пост, СДВР са пуснали снимка на жената, наръгала чужденците - същата с дупки по клина, която ме пита за помощ! Жената наръгала 4 човека! Сега се чудя дали да си променям външния вид и да се чувствам ли късметлия?", разказва Константин.

Жената беше задържана около полунощ.