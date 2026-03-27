Извънредно заседание на парламента за цените на горивата, поиска БСП

Парламентът да се събере извънредно заради цените на горивата, поиска БСП. Левицата се обърна към останалите групи в 51-ото Народно събрание партии с искане за подкрепа за събиране на необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на 1 април.
В писмото си до другите парламентарни групи социалистите посочват като причина провеждането на изслушване на министъра на финансите и на министъра на икономиката относно предприетите мерки за ограничаване на нарастването на цените на горивата в страната.
Преди дни Изпълнителното бюро на БСП заяви категорично, че предприетите мерки са недостатъчни. Социалистите очертаха в своята позиция мерките, които са взети от други държави от ЕС:
Гърция - таван на печалбата на супермаркетите и бензиностанциите.
Италия, Хърватия и Унгария - таван на цената на литър дизел.
Намаляване на ДДС на бензина и дизела в Испания, а в Италия намаляване и на акциза.
Германия обсъжда строги правила на определяне на цените.
От днес има информация и че Австрия налага таван на цените на горивата.