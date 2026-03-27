19-годишен хванат с дрога зад волана на магистрала "Струма"

19-годишен е задържан за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества, съобщиха от ОДМВР - Перник. В четвъртък около 18:10 ч. на автомагистрала „Струма", в посока Дупница, е бил проверен лек автомобил „БМВ", управляван от 19-годишен младеж от гр. Сандански. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за бензодиазепини. Той е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 ч. по Закона за МВР. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.

Образувано е бързо производство и работата по случая продължава.