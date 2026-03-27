Иззеха над 240 кг наркотици при акция в София

Над 240 кг наркотици са били иззети при акция в София в четвъртък. За това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.
Акцията е съвместна на ГДБОП и ДАНС. Иззети са близо 180 кг марихуана, над 10 кг кокаин, 47 кг амфетамини, 3 кг екстази и почти 1 кг метамфетамин.
На друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет и боеприпаси.
Подробности ще има на по-късен етап от ГДБОП, уточни Кандев.
