Задържаха рецидивист за убийството на мъж, пребит до смърт в село Острово

Криминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово е задържан за извършено убийство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 22:45 часа снощи е получен сигнал на тел.112, че 32-годишният мъж е проникнал в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена. След като 54-годишният ѝ баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници. Вследствие на побоя и въпреки пристигането на екип на Спешна помощ, родителят починал. Трупът му е откаран за аутопсия в болницата в Русе. В хода на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието е открит и задържан в Районното управление в Кубрат. Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване. Предстои да му бъде взета мярка за задържане, допълват от ОДМВР - Разград, пише БТА.

През декември мъж от заветското село Прелез беше убит от свой съселянин.