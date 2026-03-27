Емил Дечев: Прокурорският син е нападнал полицай, избягал е и изоставил колата си на черен път

"Не са компютри, а компоти", каза вътрешният министър Емил Дечев за информацията, че прокурорският син Васил Михайлов е избягал при престрелка с ГДБОП в курорта "Боровец".

"Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Васил Михайлов. Вероятно този господин заедно с още 2 лица, използвайки бухалки и автомобил, маскирани, отиват до къща в Перник, където живее колега полицай, работил в Криминална полиция в Перник, а сега в ГДБОП. Вероятно това е провокирало агресия от страна на сина на окръжния прокурор. Опитали са се да го нападнат с бухалки. Той е използвал огнестрелно оръжие, стрелял е във въздуха. Тогава са побягнали с колата. Пътувайки по черен път, са изоставили автомобила", обясни ситуацията Дечев. Той е категоричен, че полицията затяга обръча около Михайлов и прави всичко възможно да го залови.

Така той опроверга информацията от по-рано днес, че Михайлов се е опитал да подпали къщата на полицай.

Вътрешният министър участва в церемонията "Пожарникар на годината" и връчи наградата на победителя - Валентин Великов от Бургас.