8 са задържани при операция "Купен вот" в Карнобатско, у тях намерили над 13 000 евро и дрога

Тринайсет са проверените лица, от които осем са задържани при проведената днес специализирана полицейска операция „Купен вот" на територията на община Карнобат. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Бургас.

Образувани са шест досъдебни производства срещу петима души. ​Пет от производствата са по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс за престъпления, свързани с изборните права на гражданите, а едно е за държане на наркотични вещества. В един от задържаните са намерени и иззети над 13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях. В други са намерени списъци и газов пистолет, в трети са установени снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена. Разпитани са четирима души, които са получавали или на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия. В хода на операцията при претърсване на адрес са намерени и иззети над 20 топчета с високорискови наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана. Работата по случаите продължава, съобщава БТА.

На 25 март т.г. бяха задържани шестима мъже при специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и наркоразпространението, протекла на територията на Четвърто районно управление-Бургас. Тогава бяха открити и иззети списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори, както и надписани пликове със сумата от 50 евро във всеки от тях. На един от адресите бе открита сумата от 7000 евро.

На 17 март в бургаския квартал „Комлука" бяха задържани други десет души при операция с цел противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Намерени и иззети бяха тетрадки с имена и адреси, а в хода на действието бе открита и нарколаборатория.