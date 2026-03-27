Иван Христанов: Спряхме стотици тонове храна с изтекъл срок на годност

Гаранцията на държавата за безопасността на храните трябва да бъде задължение, от което няма абсолютно никакви отклонения. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на пресконференция ресорното министерство.

Служебният аграрен министър и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски дадоха съвместна пресконференция във връзка с акция "Чиста храна".

Христанов отбеляза, че целта на акцията е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на храните. "Спряхме стотици тонове храна с изтекъл срок на годност", каза още той.

"Направихме над 1000 проверки. Контролираме цялата верига – границите, транспорта, придвижването на животни в страната, складовете, кланиците, търговските мрежи", съобщи той и уточни, че се проверяват десетки, стотици обекти в цялата страна.

Влязохме и на ниво потребление, включително в училища и в детски градини, уточни той.

Служител от ръководството на БАБХ опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково

"Част от механизмите бяха и кръстосани проверки – нарушения и престъпления се прикриват буквално в последния момент", добави Христанов.

По думите му особено брутално е било в Хасково. "По сигнал на граждани направихме проверки. Там разкрихме неща, които ни стреснаха – стотици хиляди килограми храна с изтекъл срок на годност. Само за Хасково говорим за 150 тона храна, 126 акта и над 120 предписания. 67 тона реално спряно месо", каза той и даде подробности и за други населени места.

"Натъкваме се на схема, за която много отдавна като граждани подозирахме. Между 200 и 400 хиляди семейства са засегнати", добави служебният земеделски министър и бе категоричен, че гаранцията на държавата за безопасността на храните трябва да бъде задължение, от което няма абсолютно никакви отклонения.

Христанов увери, че тепърва ще се задълбочава контролът за незаконния внос на пестициди. "Тепърва ще задълбочаваме контрола в крайните оператори на храни – столове, кухни, училища и детски градини", каза още той.

Ние спираме незаконното придвижване на животни на територията на България, обясни още ресорният министър по повод дезинформация по темата, циркулираща в социалните мрежи.

Очаквайте подробности!