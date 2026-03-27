Петима са задържани във Видинско със съмнение за купуване на гласове

Вчера служителите на видинското районно управление проведоха специализирана полицейска операция на територията на Брегово и селата от общината. Акцията имаше за цел предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност.

В хода на операцията са започнали пет разследвания, пет лица са били задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. При проверки в три търговски обекта – в Брегово и с. Гъмзово, разследващите иззели тетрадки, съдържащи списъци с имена и изписани парични суми срещу тях. Проверяват се съмнения за купуване на гласове чрез опрощаване на вересии. По случаите са образувани три досъдебни производства.