13 сигнала за изборни нарушения в Кърджалийско, по 100 евро за глас дават изборни брокери

13 са сигналите, свързани с нарушения на политическите права на гражданите, постъпили в ОДМВР в Кърджали, обяви началникът на охранителна полиция Атанас Чотров. Три от сигналите са от петъчния ден, в който на територията на област Кърджали се провежда специализирана полицейска операция. Според Чотров става въпрос за предлагане на облаги или за опрощаване на дългове в търговски обекти, за да се гласува за определена политическа сила. До момента са образувани 4 бързи производства, а работата по още два случая продължава. В магазин в село в община Момчилград при претърсване са иззети 4 тефтера с данни на хора и телефонни номера, както и сума от около 5 500 евро. Полицията разпитва свидетел, който твърдял, че на сегашните, както и на предишните избори са му предлагани суми, за да гласува за определена политическа сила. Случаят е от община Кирково, а предложената сума е 100 евро.

"До момента са съставени 18 предупредителни протокола спрямо лица, които разполагат със значителен финансов ресурс и могат да влияят върху вота на избирателите", каза Атанас Чотров.

По време на операцията са разкрити и две други престъпления, които не са свързани с изборите. Задържано лице с наркотици - метаамфетамин. Има случай, при който са открити нерегистрирани ловни трофеи, както и боеприпаси, които не са съхранявани според изискванията.