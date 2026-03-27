Иззеха от магазин в село Мировци тефтер с имена и суми срещу тях

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Служители на полицейското управление в Нови пазар иззеха от търговски обект в с. Мировци тефтер с изписани имена и суми срещу тях, който е приобщен към образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Оттам уточниха, че полицаите са намерили тефтера след проверка и претърсване на търговския обект в хода на полицейска операция, пише БТА. 

На 25 март бяха задържани шестима души при полицейската операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права в Шуменско. 

Нашите действия ще продължат и следващите дни на територията на всички общини в областта на онези места, които са изведени като рискови и основно там, където сме извели рискови секции. „От началото на седмицата е засилено полицейското присъствие на изведените като рискови места. Провежда се активна профилактика на криминалния контингент. Тези наши действия ще продължат до края на изборния ден, като основната ни цел е гарантиране на честни избори“, каза пред журналисти в хода на полицейската операция директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Георги Гендов. 

