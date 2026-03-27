Заради несъвместими с поста нарушения прекратиха правомощията на секретаря на РИК във Враца

ЦИК прекрати предсрочно пълномощията на Светлана Цветанова като секретар и член на РИК във Враца. Решението идва след установени нарушения на Изборния кодекс, които поставят под съмнение безпристрастността на комисията в разгара на предизборната кампания. ЦИК констатира, че Цветанова е нарушила Изборния кодекс, като е участвала едновременно в две несъвместими роли.

Тя стана секретар на РИК във Враца, а същевременно е била упълномощен представител на коалиция ПП-ДБ в консултациите за съставите на СИК в община Криводол. Така Цветанова се оказва и като участник, и като орган, който трябва да вземе решение.

ЦИК установява още едно нарушение и разкри, че Цветанова в разпространение на агитационни материали на 21 март. Това е в директно противоречие с Изборния кодекс, който забранява на членове на изборни комисии да извършват предизборна агитация.

С решението си Централната избирателна комисия не само освобождава Цветанова от длъжност, но и анулира издаденото й удостоверение. Предвидена е възможност за обжалване пред ВАС в тридневен срок.