ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22552521 www.24chasa.bg

Заради несъвместими с поста нарушения прекратиха правомощията на секретаря на РИК във Враца

Валери Ведов

[email protected]

4116
Заради несъвместими с поста нарушения прекратиха правомощията на секретаря на РИК във Враца

ЦИК прекрати предсрочно пълномощията на Светлана Цветанова като секретар и член на РИК във Враца. Решението идва след установени нарушения на Изборния кодекс, които поставят под съмнение безпристрастността на комисията в разгара на предизборната кампания. ЦИК констатира, че Цветанова е нарушила Изборния кодекс, като е участвала едновременно в две несъвместими роли.

Тя стана секретар на РИК във Враца, а същевременно е била упълномощен представител на коалиция ПП-ДБ в консултациите за съставите на СИК в община Криводол. Така Цветанова се оказва и като участник, и като орган, който трябва да вземе решение.
ЦИК установява още едно нарушение и разкри, че Цветанова в разпространение на агитационни материали на 21 март. Това е в директно противоречие с Изборния кодекс, който забранява на членове на изборни комисии да извършват предизборна агитация.

С решението си Централната избирателна комисия не само освобождава Цветанова от длъжност, но и анулира издаденото й удостоверение. Предвидена е възможност за обжалване пред ВАС в тридневен срок.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

