19 кг сух канабис и пистолет със заличена марка откриха в къщата на мъж в Лом

Двама мъже са задържани в Районно управление - Лом за притежание на наркотични вещества и незаконно оръжие. От имота на единия, който е криминално проявен, са иззети 19 кг сух канабис. В товарен автомобил в същия двор е открит пистолет със заличени марка и номер.

На 26.03.2026 г. в хода на полицейска операция за предотвратяване на изборни нарушения служители на Районно управление –Лом след сигнал са направили претърсване в имот в землището на град Лом, ползван от 50-годишен жител на село Замфир, с криминални прояви. При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 19 кг суха зелена трева маса канабис, намираща се в 3 пластмасови бидона и кутия. Под капака на двигателен отсек на товарен автомобил, паркиран в имота, е открит увит в полиетиленов плик пистолет, неустановен калибър, със заличени марка и номер. В помещение на къщата са намерени 8 бойни патрони с калибър 7,65 мм и други вещи. Установените на място двама мъже – ползвателят на имота, на 50 г. и мъж на 51 г. от град Лом, са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от НК.