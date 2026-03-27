Видеозаписите от автобус 94 помогнали за установяването на жената, намушкала четирима в София

Видеозаписите от автобус 94 са помогнали за установяването на жената, намушкала четирима в София.

От ЦГМ са получили сигнал за инцидента по линия 94 в района на хотел „Хилтън" около 20 ч. в четвъртък.

„Информацията от видеонаблюдението в транспортното средство незабавно е предоставена на полицията и по нея е идентифициран нарушителят. Така от СДВР знаят кого точно да издирват и извършителят е заловен от органите на реда по-късно“, се посочва в позиция на ЦГМ.

От МВР снощи съобщиха, че жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха пред БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус".

Спешните екипи са откарали пострадалите в болница „Пирогов" и във Военномедицинска академия.

Късно снощи от СДВР съобщиха, че жената е задържана. По информация на столичната полиция тя е на 39 години.

От „Пирогов“ информираха днес, че нощта е преминала спокойно за единия 63-годишен пациент, германски гражданин, който беше опериран късно снощи. Раната на 65-годишния негов сънародник, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата.

От Военномедицинска академия съобщиха, че раните на двете пострадали жени, откарани в болничното заведение, са обработени и те са освободени без нужда от хоспитализация.