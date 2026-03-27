Заловиха монтански жител при извършване на незаконна сеч край село Буковец

На 26-ти март 2026 г. след сигнал е извършена съвместна проверка от служителите на полицейския участък и ДГС Лом, които установили 58-годишен мъж от Монтана в момент на добиване на дърва за огрев без необходимото разрешително.

На място, на територията на държавен горски фонд, са открити 0,5 кубични метра дърва за огрев от вида "благун", които били без контролна горска марка и превозен билет, удостоверяващ произхода им.

На нарушителя е съставен акт по Закона за горите, с който дървата са иззети. По случая е съставен констативен протокол и образувана преписка.