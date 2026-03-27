Френският посланик гост на областния управител на Благоевград, обсъдиха и подготовката на изборите

Областният управител на област Благоевград Николай Куколев прие в кабинета си Нейно превъзходителство Мари Дюмулен, посланик на Република Франция в България. По време на срещата бяха обсъдени редица теми, свързани с развитието на двустранното сътрудничество в областта на образованието, културата, регионалното развитие и икономиката. Акцент бе поставен върху дългосрочната визия за развитието на региона, както и върху приоритетните дейности, насочени към подобряване на икономическата среда и инвестиционния климат.

Нейно превъзходителство Мари Дюмулен подчерта, че област Благоевград е привлекателен регион с потенциал за развитие, включително в сферата на туризма, като бяха откроени богатото културно-историческо наследство и множеството значими исторически обекти на територията на областта. В хода на разговора бяха обсъдени и възможностите за насърчаване на съвместни дейности и проекти в областта на висшето образование. Областният управител Николай Куколев отбеляза, че Благоевград е утвърден франкофонски ориентиран град с дългогодишни традиции в изучаването на френски език и култура. Той подчерта ролята на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов", която предлага висококачествено обучение по френски език и която също е включена в програмата на посещението на посланика.

В рамките на срещата бяха обсъдени още възможностите за развитие на земеделието в региона, както и потенциалът на общините в областта да отговорят на нуждите на чуждестранни инвеститори, включително френски предприятия, сред които е и компанията „Монеа", която вече развива дейност в Благоевград.

Специално внимание бе отделено и на развитието на транспортната свързаност в региона, като бе представен и проектът за изграждане на граничния контролно-пропускателен пункт Струмяни- Берово, по който Областна администрация Благоевград е водещ партньор. Г-н Куколев подчерта, че този проект е част от усилията за изграждане на свързаност по европейския транспортен коридор № 8.

Сред обсъдените теми бе и организацията и подготовката на изборния процес, както и предизвикателствата, свързани с неговото ефективно провеждане.

В срещата участваха още Люк Леви – съветник по сътрудничеството и културната дейност и директор на Френския институт в България, Жером Кел – политически и медиен съветник в посолството, Арно Боберо – аташе по научно и университетско сътрудничество, Матиас Фавро – аташе по сътрудничеството в областта на френския език, заместник областният управител Дарин Кацарски и главният секретар на Областна администрация Веска Костадинова.