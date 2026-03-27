Кметът на Оряхово скочи срещу АПИ, недоволен е от ремонти

Кметът на Оряхово Росен Добрев за пореден път недоволства от начина, по който АПИ ремонтира републиканските шосета в общината. На страницата си във фейсбук градоначалникът сподели, че е силно възмутен и направо ядосан от пътната агенция.

„През общината преминават три републикански пътя и всяка интервенция, в случая - запълване на дупки по един отвратително неправилен начин, освен пилеене на пари, е и престъпление спрямо нас - хората, които живеем и работим тук", пише Добрев. "Такива действия на АПИ има по републиканския път през село Лесковец. Пътят е държавен и извън, и в населеното място. Отговорността за поддръжката му и извън, и в населеното място, е само и единствено на АПИ. Община Оряхово прави всичко по силите си това безобразие да спре."

Оряховският кмет публикува и снимки, за да види реалното състояние на път, ремонтиран от АПИ. Добрев писа още, че се надява гражданското недоволство да принуди агенцията да си свърши работата както трябва.