Разследват схема за купуване на гласове в село Голяма Желязна

Полицията в Троян разследва схема за купуване на гласове в село Голяма Желязна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

На 26 март в хода на действия, предприети за предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност, служители на Районното управление на МВР в Троян са извършили проверка на търговски обект в с. Голяма Желязна. Установено е, че в магазина се дават стоки на вересия без заплащане и с цел склоняване към гласуване в полза на политическа партия. За случая е уведомен дежурен прокурор от Районна прокуратура - Ловеч и е образувано бързо производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, пише БТА.

В хода на последвалите процесуално-следствени действия, полицейските служители са иззели бележник и тетрадка с изписан текст и имена на различни хора и посочени срещу тях цифри. Работата по случая продължава, допълниха от полицията.