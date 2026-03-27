Прекратиха договор за 1,2 млн. лв. за ремонт на зала в Благоевград

Община Благоевград прекрати договора за ремонт и обновяване на зала „22 септември", заради невъзможност да се спази поставения срок за приключване на проекта 30 юни 2026 г. и риск от загуба на средства. Това съобщи по време на днешното заседание на ОбС кметът Методи Байкушев.

Договорът за възлагане на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за енергийно обновяване на залата е на стойност 1 119 673,71 евро. Той е част от проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 6 общински сгради, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Заради обжалване на процедурата за възлагане, договорът за зала „22 септември" е сключен едва в края на септември м.г. До този момент са изпълнени инженеринговите дейности - проектиране, съгласуване с институциите, приемане на проекта от Общината и подготовка и приемане на Комплексен доклад.

Разрешението за строеж е влязло в сила в средата на март, което практически означава, че обекта не може да бъде завършен до 30 юни т.г. Ако не бъде прекратен договора и обекта не бъде завършен до 30 юни, има реален риск финансиращият орган да не признае извършените разходи и цялата изразходвана сума за енергийното обновяване на зала „22 септември" да остане за сметка на общината, тъй като няма да се постигат целите на проекта.

Решението за прекратяване на договора за зала „22 септември" е взето с предварително съгласие от Управляващия орган, че неизпълнението на дейността за енергийно обновяване на залата няма да компрометира останалата част от проекта – енергийното обновяване на сградите на кметствата в 5 села. Ще се търсят възможности за финансиране на ремонта на сградата и ако на първо време няма възможности за национално или европейско финансиране ще се опитаме да решим проблема поне с покрива и течовете в залата, за да може отново да ОбС да работи в нея, каза кметът Методи Байкушев.