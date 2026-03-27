Валентин Великов от Бургас стана „Пожарникар на годината“

На тържествена церемония в Министерството на вътрешните работи бяха връчени отличия и награди на най-изявените през 2025 година служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Голямото отличие „Пожарникар на 2025 г." беше присъдено на главен инспектор Валентин Великов, началник на Първа РСПБЗН – Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.

През годината той ръководи и участва в ликвидирането на мащабни и сложни пожари в региона, включително при продължителното бедствено положение в община Сунгурларе, където огнената стихия обхвана близо 22 000 декара и застраши населени места. Благодарение на точната оценка на оперативната обстановка и ефективната организация на действията бяха спасени човешки животи, десетки сгради и значително имущество.

Паралелно с оперативната дейност главен инспектор Великов участва активно в обучението и подготовката на доброволни формирования, както и в развитието на пожароприложния спорт. През цялата си служба той демонстрира дисциплинираност, отговорно отношение към служебните си задължения и безупречно поведение, с което утвърждава авторитета и добрия обществен имидж на МВР.

Изминалите 12 месеца бяха много трудни, имаше тежки пожари и наводнения, но за щастие в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" работят подготвени и добри кадри, които успяха да се справят с предизвикателствата. Те не се притесняват да излагат директно на опасност здравето и живота си, за да изпълнят своя служебен дълг, каза в приветствието си вътрешният министър Емил Дечев. Той оцени работата им като качествена и ефективна и им пожела много лични и професионални успехи. СНИМКА: МВР

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов благодари на всички институции и партньорски организации, оказали подкрепа през годината. По думите му именно координираните усилия са били ключови за овладяването на тежките пожари и наводнения в страната. СНИМКА: МВР

На церемонията присъстваха още началникът на кабинета на министъра Ивелина Дундакова, заместник-министрите Иван Анчев и Калоян Калоянов, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, административният секретар Лилия Бочева, съветникът на министъра Николай Николов, както и директори на дирекции, представители на държавни институции и неправителствени организации.

Награждават се двата екипа, пристигнали първи във ваканционно селище „Елените" при тежките наводнения в началото на месец октомври миналата година. Колективна награда за постигане на конкретни резултати получава екипът на сектор „Специализирани оперативни дейности" към Регионална дирекция – Варна в състав младши инспектор Добромир Чавдаров и младши инспектор Георги Георгиев. Вторият екип, който получава колективна награда е екипът на Районна служба – Несебър в състав Стефан Георгиев, Красимир Николов, Кирил Великов и Станислав Цветков. Благодарение на високия професионализъм и навременни действия, екипите на пожарната оказват помощ в спасяването и евакуацията на над 300 човека по време на наводненията във ваканционно селище „Елените".

Награда за принос в развитието на пожарната безопасност и защита на населението в България се присъжда на младши експерт Георги Костадинов – началник на дежурна смяна в Участък-Кремиковци на Осма Районна служба в София

Младши експерт Георги Костадинов се включва в национални и международни обучителни програми и учения с кучета за търсене и спасяване. Той и двете му кучета имат основна роля при търсенето и спасяването на хора от разрушени сгради на територията на гр. София. Служителят има съществен принос и в дейността за повишаване осведомеността на населението за правилни действия в случай на пожари, бедствия и извънредни ситуации и представяне на професията „пожарникар" пред деца и ученици.

В раздел „Пожарогасителна дейност" победител е младши инспектор Юри Дзобелов от Районна служба - Нова Загора.

През 2025 г. участва в ликвидирането на 60 произшествия, като за дейността си получава отличия и благодарствени писма от институции и местна власт. През месец февруари миналата година, служителят участва в спасяването на 12-годишно дете от тежък пожар в жилищна сграда, като случаят получава силен обществен отзвук. Младши инспектор Дзобелов активно се включва в дейности по спасяване на хора и в качеството си на сертифициран воден спасител.

Подгласник е Божидар Василев – инспектор в група „Оперативен център" на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност" към Регионална дирекция Плевен.

Инспектор Василев в момента е на тренировъчен курс по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС. Той участва активно в международни инициативи, включително програмата „Отворен свят" в САЩ, посветена на готовността за реагиране при бедствия. През 2025 г. проявява висок професионализъм при овладяването на тежък пожар в района на бившата рафинерия „Плама", където като първи ръководител на място координира действията и предотвратява опасност за населението. Съществен принос има и като заместник-ръководител на Модула за гасене на горски пожари с използване на превозни средства на територията на Република Гърция, където участва в ликвидирането на сложни пожари.

В раздел „Спасителна дейност" победител е младши експерт Красимир Илиев – началник на дежурна смяна в Районна служба – Севлиево

През 2025 г. под ръководството на младши експерт Илиев са ликвидирани близо 60 произшествия – както пожари, така и аварийно-спасителни дейности. Откроява се с проявен висок професионализъм, смелост и самообладание при тежко пътно-транспортно произшествие в началото на месец септември миналата година, при което чрез бързи и адекватни действия организира и лично участва в евакуацията и оказването на помощ на пострадалите, осигурявайки безопасното извеждане на всички пътници от блокиран автобус.

Подгласник е младши инспектор Димитър Белев от Районната служба в гр. Кърджали.

През 2025 г. младши инспектор Белев участва в множество спасителни акции, свързани с пътнотранспортни произшествия, наводнения и други инциденти с пострадали граждани. Активно участва в обученията и поддържането на техниката и материалната база. С поведението и работата си младши инспектор Белев се ползва с доверие, както сред колегите си, така и сред обществеността, с което допринася за издигане престижа на професията.

В раздел „Контролна дейност" победител е Симона Шехтанова – инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" към Пета Районна служба в столицата.

През 2025 г. инспектор Шехтанова участва в над 300 проверки, свързани с пожарната безопасност на обекти в експлоатация, строежи и отделни кампании. Връчва 122 писмени предписания, предприема административни мерки за 95 нарушения и участва в провеждането на 21 учебни евакуации.

Подгласник е Чавдар Изов – инспектор в група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" на Първа Районна служба – Варна.

За 2025 г. инспектор Изов изготвя 161 становища за съответствие на инвестиционни проекти за строежи с правилата и нормите за пожарна безопасност. Участва в 62 държавни приемателни комисии, 10 комплексни и 70 контролни и тематични проверки на обекти в експлоатация.

В раздел „Превантивна дейност" е победител старши инспектор Павел Пачев – началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност" в сектор „Превантивна и контролна дейност" към Регионална дирекция - Варна.

Старши инспектор Пачев е утвърден експерт с активен принос в областта на превенцията и обучението по пожарна безопасност и защита на населението. През последната година той организира и координира редица инициативи и обучения, обхванали стотици деца, ученици, педагогически специалисти и граждани, както и реализира информационни кампании за повишаване културата на безопасност. Със своята експертиза участва и в разработването на общински и областни програми и планове за защита при бедствия, допринасяйки за по-добрата подготвеност на местните общности.

Подгласник в раздела е София Александрова – инспектор по защита на населението в група „Превантивен контрол и превантивна дейност" на сектор „Превантивна и контролна дейност" към Регионална дирекция - Монтана.

През 2025 г. инспектор Александрова осъществява контрол по Закона за защита при бедствия чрез 60 проверки на обекти с повишен риск. Тя участва в информационни кампании и обучения по пожарна безопасност на над 500 ученици, както и в подготовката и провеждането на областни конкурси и състезания в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

В раздел „Партньори" е награден Владимир Джамбазов – кмет на Община Долна баня.

Като кмет на Община Долна баня създава условията за успешно извършване на дейности, свързани с държавната политика в областта на защитата при бедствия.

Награден е и бригаден генерал Димитър Павлов – командир на 24-та Авиобаза-Крумово.

Бригаден генерал Павлов оказва незаменима подкрепа при справянето с големите горски пожари миналото лято. Под негово ръководство е осигурена координацията и логистиката на екипи и летателна техника от Румъния, Словакия, Унгария, Франция, Чехия и Швеция, изпратена на помощ по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС. Във връзка с горските пожари, за първи път в България под негово ръководство се провежда обучение за десантиране на пожарникари от вертолет, в което са обучени 30 пожарникари от Пловдив.

Наградено е Доброволно формирование „Шабла 2017". През 2025 г. доброволците подпомагат служителите на РСПБЗН - Шабла при овладяване на пожари, застрашаващи да обхванат населени места, горски насаждения, земеделски земи и защитени територии. Благодарение на съвместните усилия през изминалото лято са спасени десетки жилищни и промишлени сгради, стотици декари посеви, гори, и движимо имущество.