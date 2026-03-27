Условна присъда за смъртта на 14-годишен в каруца, блъсната от влак край карловско село

Ваня Драганова

[email protected]

1452
Катастрофата, при която загина 14-годишно дете. Кадър: Фейсбук/ЗА ОБЩИНА КАРЛОВО

Водачът на талигата преминал през линиите при спуснати бариери

2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца е присъдата на мъжа, който на 2 юли м. г. премина с каруцата си на прелез край карловското село Певците, влак я помете и загина 14-годишно дете. То било в талигата заедно с друг малчуган - на 10. 31-годишният водач не спрял, въпреки спуснатите бариери, и идващ по жп линията влак я ударил. По-голямото дете издъхнало на мястото, другото било без сериозни травми, а  каруцарят бил откаран в болница с опасност за живота.

Прокуратурата му повдигна обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост, наказанието за което е до 5 години затвор. Произнесеното от Районния съд в Карлово наказание е условно, като част него водачът на талигата ще трябва плати разноските по разследването от 2556 евро.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

