Условна присъда за смъртта на 14-годишен в каруца, блъсната от влак край карловско село

Водачът на талигата преминал през линиите при спуснати бариери

2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца е присъдата на мъжа, който на 2 юли м. г. премина с каруцата си на прелез край карловското село Певците, влак я помете и загина 14-годишно дете. То било в талигата заедно с друг малчуган - на 10. 31-годишният водач не спрял, въпреки спуснатите бариери, и идващ по жп линията влак я ударил. По-голямото дете издъхнало на мястото, другото било без сериозни травми, а каруцарят бил откаран в болница с опасност за живота.

Прокуратурата му повдигна обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост, наказанието за което е до 5 години затвор. Произнесеното от Районния съд в Карлово наказание е условно, като част него водачът на талигата ще трябва плати разноските по разследването от 2556 евро.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.