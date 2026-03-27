73-годишен водач блъсна челно в насрещното микробус на междуселски път в Добричко

73-годишен водач блъсна челно в насрещното микробус, в болницата е, без опасност за живота, съобщават от Областната дирекция дирекция на МВР – Добрич.

На 26 март, около 19:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и микробус по пътя от село Ляхово посока село Храброво. Установено е, че на десен завой, лек автомобил „Деу", управляван от 73-годишен мъж, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в микробус „Пежо". Вследствие на инцидента, 73-годишният мъж е настанен в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота.