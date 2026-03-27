Задържаха мъж от Троян за насилие спрямо бившата му съпруга, нарушил и ограничителна заповед

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Мъж от Троян е задържан за насилие върху бившата си съпруга и нарушаване на ограничителна заповед, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. 

Случаят е от 26 март, когато около обяд 45-годишният мъж е упражнил насилие върху бившата си съпруга на улица в планинския град.

За случая е уведомен прокурор от териториалното отделение на Районна прокуратура -Ловеч и работата продължава, пише БТА. 

Последният случай на домашно насилие в Троянско е от 25 март. Според информация на полицията сигналът е подаден срещу 28-годишен мъж, упражнил насилие над 59-годишния си баща в дом в с. Борима.

От началото на годината до вчера в Ловешка област са издадени 35 заповеди за защита от домашно насилие. Шест заповеди са за постоянна защита и 29 за незабавна.  

