Крадци посягат на зимнина от мази и на хранителни продукти от магазини в Добричко

Дияна Райнова

Крадци посягат на зимнина от мази и на хранителни продукти от магазини в Добричко

Крадци посягат на зимнина от мази и на хранителни продукти от магазини в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 26 март след проведени полицейски действия са задържани двама мъже на 25 и 42 години, известни на МВР. В хода на работа се установява, че двамата са извършители на взломна кражба на инструменти и покъщнина от частен имот в село Драганово. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден, около 16:20 часа е получено съобщение за извършена кражба на неустановено количество зимнина от избено помещение в град Генерал Тошево. Установено е, че чрез взлом на входна врата неизвестен извършител е проникнал в помещението. След проведени полицейски действия е открит извършителят на деянието.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 26-годишен мъж. Той прави пълни самопризнания. По случая е образувано досъдебно производство.Пак на 26 март, около 20 часа служители на Районното управление на МВР в Генерал Тошево задържат 51-годишен мъж. Той чрез демонтаж е извършил кражба на задна регистрационна табела от паркиран микробус „Мерцедес".
Отново на 26 март, около 13 часа в момент на кражба на хранителни продукти от търговски обект в град Каварна е задържан 23-годишен мъж, известен на МВР. По случая се извършва проверка.

