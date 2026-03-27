Русе кани младите таланти на VII Национален конкурс за детска рисунка и илюстрация

Общинският детски център за култура и изкуство в Русе организира седмото издание на Националния ученически конкурс за детска рисунка и илюстрация „Светът е цветен за всички детски очи" – Русе 2026.

Форумът се провежда в два раздела - за рисунка и за илюстрация, и в него могат да се включат ученици от цялата страна. Творбите се приемат най-късно до 20 май 2026 г. (сряда) на следния адрес: Общински детски център за култура и изкуство, Русе 7005, ж.к. „Здравец", ул. „Околчица" № 9 (за конкурса „Светът е цветен за всички детски очи"), съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Постъпилите рисунки и илюстрации ще бъдат оценени от компетентно жури. Резултатите и наградените участници ще бъдат обявени в навечерието на 1 юни 2026 г. на официалната страница на центъра във Facebook (ОБДЦКИ Русе) и на сайта на Община Русе.

Най-добрите творци ще бъдат удостоени с грамоти, медали и пластики, а произведенията им ще намерят място в Детската художествена галерия към Центъра.