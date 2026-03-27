Ранните лалета в Ботаническата градина в Балчик вече цъфтят (Снимки)

„Първите лалета от ранните сортове едно по едно разцъфтяват в Ботаническата градина в Балчик и с ярките си цветове напук на намусеното време и привличат посетители. Парадът на лалетата вече над 13 години подготвя своята цветна кулминация, очаквана тази година около Великден" каза кураторът на градината Петя Илиева. През април посетителите ще могат да се насладят на разнообразие от цветове и форми, създадени от над 60 000 луковици, представящи широка селекция от хибридни луковични видове. В експозицията са включени сортове от всички класове лалета, обединени в групи според периода им на цъфтеж.

Най-голямо сортово разнообразие представлява групата на средноранните лалета с класовете триумф, дарвинови хибриди, простоцветни късни, лилиевидни и ресничести лалета.

Сред новите за градината около 20 сорта тази година се открояват Armani и Happy Generation от групата на триумф лалетата, Fiery Club – многоцветен късен сорт, както и Quebec от ранните грейги, които дават едни от първите цветове на сезона.При кичестите (божуровидни) лалета вниманието привличат Negrita Double от ранноцъфтящите и Gudoshnik Double от късните сортове, отличаващи се с наситени, многослойни цветове.Сред най-тъмните лалета тази година изпъкват Black Parrot от папагаловите и Uncle Tom от късните кичести, с дълбоки, почти кадифени тонове.

Любителите на по-необичайни форми могат да открият интересни представители сред късноцъфтящите виридифлора, като Doll's Minuet, както и елегантните лилиевидни сортове като Purple Doll. Финалът на парада е поверен на късноцъфтящите класически сортове като Muscadet, Big Smile и други, които със своите елегантни линии и ярко присъствие поставят завършек на пролетния спектакъл.

„Зад краткия, но впечатляващ пролетен цъфтеж стои по-специфичен жизнен цикъл – при лалето периодът на покой настъпва през лятото. Още през есента луковицата започва да развива корени и да формира бъдещия цвят, през пролетта протичат активната вегетация и цъфтежът, а след прецъфтяването хранителните вещества се натрупват в новата заместваща луковица, която остава в покой до следващия сезон", добавя Илиева.

„Подготвени са и 65 000 броя разсад на едно- и двегодишни пролетно цъфтящи, като теменужки , зюмбюл и др. Алоето е в цъфтеж. Малките кактуси във витрините вече цъфтят", каза още Илиева. Друга изненада в Ботаническата градина тази година е широка колекция на сортове парички, подготвя се и първият по рода си „Фестивал на паричката".